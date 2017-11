Merkel efter Jamaica-forlis: Folket skal ikke stemme igen

- Jeg er helt bestemt ikke overbevist om, at vi skal bede folket om at stemme igen, hvis vi ikke kan stille noget op med resultatet, siger hun på en lokalpolitisk partikonference i Kühlungsborn lørdag.

Merkel, som har stået i spidsen for Tyskland siden 2005, forsøgte at danne en koalition med hendes eget parti, kristenkonservative CDU, det bayerske søsterparti, CSU, det liberale FDP og miljøpartiet De Grønne.

Den såkaldte Jamaica-koalition - opkaldt efter partiernes farver, der matcher det jamaicanske flag- er aldrig set på nationalt niveau i tysk politik.

Og det kommer heller ikke til at ske foreløbig. For efter fire ugers forsøg på at nå til enighed om blandt andet asyl- og klimapolitik, trak FDP sig.

Det har fået Merkel til at kigge på den tidligere koalitionspartner SPD. Det socialdemokratiske parti dannede regering med Merkel frem til valget i september.

Men SPD fik - ligesom CDU - et historisk ringe resultat.

Og dets leder, Martin Schulz, annoncerede, at SPD ikke ville indgå i en regering endnu engang men i stedet indtage rollen som oppositionsparti. Omkostningerne ved at have være lillebror i Merkels regering havde været for store, lød analysen.

Men efter at Jamaica-koalitionen er forlist, er presset på SPD vokset.

Blandt andet har Tysklands socialdemokratiske forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, opfordret partiet til at påtage sig opgaven og endnu engang danne regering med Merkel.

Det ville være tredje gang, at Merkel dannede den såkaldt store koalition mellem CSU/CDU og SPD.

Torsdag skal parterne mødes hos Steinmeier i præsidentboligen Schloss Bellevue i Berlin.