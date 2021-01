Merkel advarer: De næste uger bliver de hårdeste

Den kedelige milepæl er rundet, dagen efter at landets forbundskansler, Angela Merkel, i sin ugentlige video advarede om, at de næste uger i Tyskland bliver de hårdeste under pandemien.

Søndag er der registreret 17.000 nye smittetilfælde i landet. I alt har mere end 1,9 millioner borgere i landet været smittet.

Men det bliver altså værre, før det bliver bedre, lyder meldingen fra Merkel. Hun påpeger i videoen, at konsekvenserne af sammenkomster til jul og nytår endnu ikke kan ses i statistikkerne.

- De næste vinteruger bliver den hårdeste fase af pandemien, siger Merkel og tilføjer, at mange læger og sundhedsansatte vil blive presset til det yderste.

Tyskland klarede sig bedre end mange andre europæiske lande under den første bølge af coronavirus i foråret 2020, men er blevet ramt hårdt af anden bølge.

Landet med 83 millioner borgere har derfor indført strenge restriktioner, som skal mindske smittespredningen og dermed også hjælpe hospitalerne til at klare sig igennem perioden.

Mere end 5000 coronapatienter er indlagt på intensivafdelinger i Tyskland. Over 80 procent af sengepladserne på intensivafdelingerne er optaget.

Tyskland har lukket skoler og ikke-essentielle butikker til 31. januar i håb om at mindske smittespredningen.

Ligesom de øvrige lande i EU er Tyskland også i gang med at vaccinere befolkningen.

Mere end en halv million tyskere har fået det første af to stik af vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Og en vaccine fra Moderna begynder at bliver rullet ud de kommende dage.

Merkel anerkender kritik af, at udrulningen af vacciner fik en langsom start.

- Men tempoet kommer op. Det vigtige er, at vi kan sige, at vi vil have nok vacciner til alle i Tyskland.

- Måned efter måned vil vi vaccinere flere personer, og med tiden vil vi være i stand til at tilbyde vaccinen til alle, som vil have den, siger Merkel.

Vaccinerne giver ifølge Merkel et "berettiget håb" om, at verden vil få styr på pandemien. Men hun opfordrer samtidig tyskerne til at bevare tålmodigheden.