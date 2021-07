Merkel: Vi må skynde os i klimakamp

- Det er en frygtelig, chokerende situation. Der er næsen ikke ord i det tyske sprog til at beskrive de omfattende ødelæggelser, sagde en tydeligt rystet Merkel.

- Vi må blive bedre og hurtigere til at tackle klimaforandringerne, sagde hun videre og forsikrede, at forbundsregeringen vil komme med økonomisk støtte til alle berørte meget hurtigt.

Tv-optagelser viste Merkel tale med redningsmandskab på en af broerne i byen Eifelgemeinde Schuld. Hun var blandt andet ledsaget af byens borgmester, Helmut Lussi, og delstatens ministerpræsident, Malu Dreyer.

Fra Schuld tog Merkel videre mod Adenau. Omkring 110 mennesker er blevet dræbt i det hårdt ramte Ahrweiler-distrikt syd for Köln i Rheinland-Pfalz.

De europæiske oversvømmelser, der begyndte onsdag, har i Tyskland navnligt ramt delstaterne Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen, hvor mindst 45 er omkommet, samt dele af den sydlige delstat Bayern. En person er omkommet i Bayern.

Forbundsregeringen i Berlin har lovet over 300 millioner euro (over 2,2 milliarder kroner) i øjeblikkelig krisehjælp samt milliarder af euro til yderligere genopbygningshjælp til nye huse, veje og broer. Det siger finansminister Olaf Scholz til søndagsavisen Bild am Sonntag.

Mindst 27 er omkommet i Belgien under oversvømmelserne, der begyndte onsdag.

Angela Merkel forlader toppolitik efter det tyske parlamentsvalg i september.

Hendes mulige afløser Armin Laschet havde forud for hendes besøg i katastrofeområderne påkaldt sig megen dårlig medietale på et pressemøde.

Laschet er blevet tvunget til at undskylde, at han stod leende i baggrunden på et pressemøde om oversvømmelserne i landet, da den tyske præsident talte om de omkomne og de mange ødelæggelser som et nationalt traume.

Laschet, der øjensynligt glemte alt om de snurrende tv-kameraer, er på et tidspunkt næsten overvældet af latter i flere sekunder.

- Laschet ler, mens landet græder, hed det i en overskrift på dagbladet Bilds hjemmeside.

På Twitter har Laschet, som er fra Angela Merkels konservative CDU, skrevet, at han er dybt berørt over de lidelser, som katastrofen har påført så mange af hans landsmænd.

Han beklager "det indtryk, som en samtalesituation har givet".

- Det var upassende, og jeg er ked af det, skriver han.

Episoden, som fandt sted lørdag, er i weekenden blevet kommenteret af mange politikere og iagttagere. Den kan få negative indvirkninger på valgkampen for Laschet.

- Jeg er målløs, hedder det i et tweet fra Lars Klingbeil, som er generalsekretær i det tyske socialdemokrati, SPD.