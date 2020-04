Merkel: Tyskland er ikke ude af corona-skoven endnu

Der er stadig lang vej, inden Tyskland kan erklære sejr over virusset, siger forbundskansler Angela Merkel mandag.

Når Tyskland nu begynder at lempe på de restriktioner, der har været indført for at begrænse smitten med coronavirus, må tyskerne stadig være på vagt og passe på.

- Vi må ikke i et sekund udvikle en falsk følelse af sikkerhed, siger hun efter et møde i regeringens særlige corona-krisekabinet.

Merkel understreger, at der er opnået meget med den delvise nedlukning af samfundet og de regler om afstand til hinanden, som tyskerne har fulgt.

Men virusset kan blusse op igen, advarer hun.

- Vi er lige i begyndelsen og på ingen måde ude af skoven, siger Merkel.

Kansleren opfordrer samtidig lederne af de tyske delstater til ikke at lempe for meget eller for hurtigt.

- Den situation, vi har nu, snyder, siger hun.

Tyskland lukker mandag igen op for nogle butikker og andre virksomheder. Virkningerne af genåbningen kan først ses om 14 dage, siger Merkel med henvisning til coronavirussets inkubationstid.

Butikker på højst 800 kvadratmeter samt boghandlere, bilforhandlere og cykelforretninger må åbne igen i denne uge.

Om to uger ventes skolerne at lade eleverne komme tilbage.

Både regeringen i Berlin og flere af delstaterne har gjort det obligatorisk at have maske for ansigtet, når man køber ind, og når man anvender offentlig transport.

Tyskland ligger nummer fem på listen over lande i verden med flest bekræftede smittetilfælde. Over 145.000 mennesker er bekræftet smittet med coronavirus i Tyskland.

Men landet har færre dødsfald end mange andre, formentlig på grund af tidlig og omfattende test af formodede smittede.

I alt er 4642 mennesker døde i Tyskland efter at være bekræftet smittet med coronavirus. Det er under en tredjedel det antal dødsfald, der er konstateret alene i New York City, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.