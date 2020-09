Merkel: Navalnyj-sag kan skade planer om Nord Stream 2

Forbundskansler Angela Merkel vil ikke udelukke, at nervegiftattentat på Putin-kritiker får konsekvenser for Nord Stream 2. Hun siger, at hvis Rusland ikke gennemfører en tilbundsgående efterforskning af sagen omkring oppositionspolitikeeren Aleksej Navalnyj, så kan det skade planerne om en gasrørledning fra Rusland til Tyskland via Østersøen.

Foto: Pool/Reuters