Merkel: EU bør støtte Afrika i kamp mod illegal migration

Både EU og Afrika har en interesse i at stoppe illegal migration mod EU og skabe legale muligheder for, at afrikanere kan komme til EU og uddanne sig.

Merkel vil støtte afrikanerne for at forhindre, at "folk på skrækkeligste vis enten er i lejre i Libyen eller endda bliver handlet med".

Flere end 80 afrikanske og europæiske ledere og ministre deltager i mødet, der bliver afholdt i Abidjan i Elfenbenskysten.

De skal primært fokusere på udvikling i Afrika og fremtiden for unge. Men migration virker som et uundgåeligt emne, når lederne mødes.

Det er blandt andet efter, at CNN tidligere på måneden viste optagelser af afrikanske migranter, der angiveligt blev solgt på slaveauktioner i Libyen.

- Dermed har temaet fået en stor følelsesmæssig betydning, og der er derfor en fælles interesse i at få stoppet den illegale immigration, siger hun.

Libyen er det land, som flest migranter - primært fra afrikanske lande - rejser fra i håbet om at komme ind i Europa.

Størstedelen af dem ankommer til Italien, hvor flere end 116.000 er ankommet i år.

EU forsøger at bremse strømmen med midler som udviklingsbistand og støtte til den libyske kystvagt.

Indsatsen har medført, at langt færre kommer til EU. Men det betyder, at migranter risikere at strande i lande som Libyen.

Merkel siger, at for at forbedre afrikanernes levestandard er det vigtigt at fokusere på uddannelse af børn og unge.

Her peger hun på muligheden for, at afrikanere kan komme til Europa for at studere.

Det er femte gang, at EU og Den Afrikanske Union samles til topmøde. Ud over Merkel deltager Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Det er udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), der repræsenterer Danmark ved topmødet.