Merkel: Coronakrise er EU's største prøvelse nogensinde

- Efter min mening står Europa, EU, over for den største prøvelse siden grundlæggelsen.

- Vi har en stor sundhedsudfordring, som påvirker alle medlemslande - dog forskelligt, siger hun.

Det er især vigtigt, at EU kommer stærkt ud af den økonomiske krise, som coronapandemien har medført.

Og det er i alle EU-landes interesse, at EU kommer godt ud på den anden side, mener Merkel.

- Tyskland vil kun være i stand til at gøre det godt i det lange løb, hvis Europa klarer sig godt.

- Svaret på coronakrisen kan kun være: Et stærkere Europa og mere Europa, siger hun.

Merkel understreger, at Tyskland er "klar til at bidrage" til at styrke EU og hjælpe med at komme igennem krisen.

En af EU's vigtigste lektioner, som EU har lært af coronakrisen, er ifølge Merkel, at Europa har brug for at have en "selvforsyning" af vigtige værnemidler såsom masker.

- Uanset det faktum at dette marked i øjeblikket er placeret i Asien, har vi brug for en vis selvforsyning eller i det mindste en søjle i vores egen produktion i Tyskland eller andre steder i Europa, siger hun.

Flere lande har meldt om mangel på værnemidler i kampen mod coronavirus.

Chefen for Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, har tidligere påpeget, at mangel på beskyttelsesudstyr såsom ansigtsmasker er en akut trussel og kan forhindre lande i at redde menneskeliv.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er over en million mennesker registreret som smittede på verdensplan.

Globalt er over 70.000 meldt døde som følge af Covid-19, der er den sygdom, coronavirus kan forårsage.