Merkel: Corona er vores største udfordring siden krigen

- Situationen er alvorlig. Tag den alvorligt. Ikke siden den tyske genforening, nej, ikke siden Anden Verdenskrig, har vort land stået over for en udfordring, der afhænger så meget på vores fælles solidaritet, siger hun.

Gennem sine 15 år som forbundskansler i Tyskland har Merkel mødt store udfordringer som finanskrisen i 2008, flygtningekrisen i 2015 og senest brexit.

Hun har aldrig tidligere talt til tyskerne på andre tider end til nytår, hvor hun holder sin årlige nytårstale.

- Jeg tror fuldt ud på, at vi kan lykkes med denne opgaver, hvis alle borgere fuldt ud forstår deres egne opgaver, siger Merkel.

Over hele Tyskland har såvel forbunds- som delstatsmyndigheder lukket skoler, restauranter, et stort antal virksomheder samt museer, koncertsale og meget andet i et forsøg på at komme coronasmitten til livs.

De tyske myndigheder har endnu ikke bedt folk blive hjemme, som man har gjort i andre lande. Både i Italien, Frankrig, Belgien og Spanien er der indført hele eller delvise udgangsforbud.

Og på trods af den tyske regerings opfordringer til, at man holder afstand til hinanden, går mange tyskere stadig ud og nyder foråret, mødes og holder sågar "corona-fester".

Merkel - der er opvokset i det daværende Østtyskland - siger, at hun forstår, at det kan være vanskeligt at opgive sine frihedsrettigheder.

- Men det er nødvendigt lige nu for at redde liv, lyder det fra kansleren.

De seneste tal fra Tyskland viser, at 12 mennesker foreløbig er døde af Covid-19, som er den sygdom, coronavirus kan udløse. 8198 mennesker er bekræftet smittet med virusset.

Det tyske Robert Koch-institut har advaret om, at der kan være 10 millioner smittede i Tyskland i løbet af de næste par måneder, hvis folk ikke undgår social kontakt.