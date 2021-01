Merkel: CDU skal arbejde sammen om at finde fremtidens svar

Selv takker Merkel af som kansler i år, og i weekenden skal CDU vælge en ny partiformand, som har gode chancer for også at blive partiets kandidat til kanslerposten.

I sin åbningstale siger Merkel, at hun vil foretrække, at der bliver valgt et team frem for en enkeltperson til at sikre, at partiet bringes videre.

- Jeg håber, at der bliver valgt et hold, der tager vort stolte folkepartis skæbne i deres egne hænder og arbejder sammen med alle dets medlemmer om at finde de rigtige svar på fremtidens opgaver, siger Merkel.

Merkel nævnte ikke den indsats, hendes kandidat til formandsposten, Annegret Kramp-Karrenbauer, havde leveret, siden hun i 2018 blev valgt som formand efter Merkel.

Det blev aldrig en succes, og Kramp-Karrenbauer meddelte i februar 2020, at hun går af som leder af partiet.

Det betyder, at det formelt er afløseren for hende, de 1001 delgerede ved den virtuelle kongres skal finde.

Det er imidlertid ikke så enkelt, at en ny leder og kanslerkandidat er fundet, når kongressen er slut.

Andre kanslerkandidater end den kommende partiformand står klar i kulissen.

En af dem er Markus Söder, der leder CDU's søsterparti i Bayern, CSU.

Söder er ministerpræsident i Bayern og er blevet populær langt ud over den sydlige delstats grænser på grund af sin håndtering af coronakrisen.

For nylig lå han i toppen af meningsmåling, hvor CDU's vælgere blev spurgt, hvem de foretrækker som kansler. 54 pegede på Söder, mens 32 procent foretrak sundhedsminister Jens Spahn.

Ingen af de to stiller dog op til formandsposten.

Det gør derimod Armin Laschet, ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, tidligere CDU-gruppeformand Friedrich Merz og tidligere miljøminister Norbert Röttgen. De ligger nogenlunde lige i målinger.

Söder og Kramp-Karrenbauer er nogle af de CDU-ledere, der også skal tale fredag aften.

På grund af coronapandemien bliver CDU's partikongres holdt på nettet. Det er formentlig den sidste, Merkel deltager i som kansler, idet hun har meddelt, at hun ikke genopstiller ved valget i september.

Det er ventet, at CDU og CSU vælger deres fælles kanslerkandidat i marts.