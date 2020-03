Merkel: 60-70 procent af befolkningen kan blive smittet

- Når virusset bliver spredt, så er der ingen immunitet i befolkningen, og der er ingen behandling. Processen er at fokusere på, at sundhedssystemet ikke vil blive overbebyrdet. Det gælder om at vinde tid, siger hun.

Forinden var Merkels regering blevet kritiseret i dagbladet Bild for, hvad avisen kaldte "corona-kaos".

- Ingen taler og ingen ledelse fra regeringen i krisen, skrev Bild.

- Vi må have fokus på, at sygehusene ikke bliver overbebyrdet, og derfor må spredningen af virusset mindskes, siger Merkel, som onsdag formiddag holdt pressemøde om coronavirusudbruddet sammen med sin sundhedsminister, Jens Spahn.

Hun siger endvidere, at de europæiske lande trods udfordringerne ikke skal isolere sig under krisen.

Coronavirussets dødelighed i et avanceret sundhedssystem som det tyske er ifølge eksperter på mellem 0,1 og 0,7 procent.

Tyskland er det land i Europa med flest intensivpladser i sundhedssystemet per indbyggere.

Om krisens økonomiske følger siger den tyske forbundskansler, at forbundsrepublikken på nuværende tidspunkt ikke har brug for en plan for at stimulere økonomien.

- Rammerne for EU's finansielle overvågning er tilstrækkeligt fleksible til at være effektive under selv så ekstraordinære udviklinger som den aktuelle coronavirus-krise - både når det gælder Tyskland og Italien.

- Jeg mener, at vækst- og stabilitetspagten har tilstrækkeligt med fleksibilitet indbygget til ekstraordinære situationer, siger Merkel videre og tilføjer:

- Og dette gælder også Italien. Selvfølgelig siger vi ikke, at man ikke kan investere i sit sundhedssystem.

Merkel siger, at hun ikke vil udelukke, at Tyskland bryder princippet om, at holde det nationale budget i balance, når det gælder kampen mod coronasmitte.

- Dette er en usædvanlig situation, og vi vil gøre det, der er nødvendigt, og heldigvis er Tyskland robust, siger Merkel og pointerer, at "kampen mod viruskrisen kommer først".

Mekel siger, at hun i de kommende dage vil tale med Italiens ledere om krisen i landet.