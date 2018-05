Mere end 100 personer er dræbt i flystyrt i Cuba

Over 100 personer har mistet livet, efter at et passagerfly af typen Boeing 737 fredag styrtede ned i Cuba.

Det rapporterer statsligt tv i landet.

Det var et fly fra det statslige luftfartsselskab Cubana de Aviación, der styrtede ned, kort efter at det var lettet fra José Marti-lufthavnen syd for den cubanske hovedstad, Havana.