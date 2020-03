Mens Sanders og Biden rykker fra: Warren taber i sin hjemstat

Efter valg i 18 delstater har Demokraternes senator Elizabeth Warren stadig ikke fået en bedre placering end en tredjeplads. Natten til onsdag stod det klart, at hun endda kun blev nummer tre i sin hjemstat, Massachusetts.

Samtidig har den tidligere vicepræsident Joe Biden og senator Bernie Sanders trukket fra i antallet af delegerede til partikonventet til sommer, hvor det afgøres, hvem der bliver Demokraternes præsidentkandidat.

Ifølge Warrens partifælle og tidligere kollega i Senatet Heidi Heitkamp efterlader det Warrens præsidentkampagne ved en skillevej:

- Hun bliver nødt til at træffe et valg, sagde Heitkamp natten til onsdag på NBC News:

- Det er svært at se en vej frem for hende.

Warren selv talte til sine tilhængere, inden resultatet stod klart. Her gav hun ingen antydning af, at hun var på vej ud af præsidentræset.

- Du får ikke noget, som du ikke kæmper for. Jeg er klar til at kæmpe, sagde hun i Detroit i delstaten Michigan.

Bernie Sanders talte til sine tilhængere i sin hjemstat, Vermont, mens Joe Biden takkede sine tilhængere i Californien - begge delstater, der holdt primærvalg på supertirsdag.

Men i stedet for at blive i sin hjemstat, Massachusetts, valgte Elizabeth Warren altså at tage til Michigan, der først afholder primærvalg i næste uge.

Ifølge det politiske netmedie Politico har ingen fra Elizabeth Warrens kampagne ønsket at udtale sig, siden resultaterne fra supertirsdag afslørede, at hun måtte se sig distanceret af Joe Biden og Bernie Sanders i alle stater.

Søndag skrev Warrens kampagneleder, Roger Lau, et længere indlæg på det sociale medie Medium, hvori han udtrykte sig optimistisk:

- Vores interne målinger viser fortsat, at Elizabeth står til at vinde delegerede i næsten alle stater på supertirsdag og står til en stor høst af delegerede.

Ifølge Politicos oplysninger har Warren den næststørste kampagne målt på antal ansatte - kun overgået af milliardæren Michael Bloomberg. Hendes stab koster angiveligt 40 millioner kroner om måneden.