Mellemøstenforsker: Biden vil fokusere på atomaftale med Iran

- Biden vil især have fokus på at genforhandle en aftale med Iran.

Donald Trump trak sig ud af atomaftalen og genindførte sanktioner mod Iran i 2018.

- En af de store forskelle bliver, at der er en ny velvilje til at begynde at forhandle igen. I forhold til hele den her strategi med at lægge maksimalt pres, hvor man nærmest er på vippen til krig, bliver der en helt ny tilgang nu, siger Helle Malmvig.

Atomaftalen forpligter Iran til at afvikle centrale dele af sit atomprogram og til gengæld få ophævet økonomiske sanktioner mod landet.

Helle Malmvig påpeger dog, at Biden generelt vil prioritere Europa over Mellemøsten.

- Mellemøsten er altid vigtig for amerikanske præsidenter, men lige med Biden tror jeg, at han især vil have øje for at genoprette relationerne til Europa og de tætteste allierede. Først derefter kommer Mellemøsten.

Ifølge Helle Malmvig vil Joe Biden følge de seneste præsidenters linje, hvor man har trukket sig lidt fra Mellemøsten.

Derfor kan man heller ikke forvente store ændringer i konflikten mellem Israel og Palæstina.

- Jeg tror i virkeligheden ikke, der kommer til at ske så meget. Alle præsidenter i USA uanset parti har i årevis haft en meget pro-israelsk linje.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at Biden for eksempel vil flytte ambassaden tilbage. Det vil se for dårligt ud i hans bagland.

Donald Trump har haft et tæt samarbejde med Israels præsident, Benjamin Netanyahu, og har blandt andet flyttet USA's ambassade til Jerusalem, som Trump har anerkendt som Israels hovedstad.

Derfor blev Joe Bidens valgsejr mødt med glæde og ønske om samarbejde hos præsidenten for det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas. Han boykottede samarbejdet med Trump, efter at præsidenten flyttede ambassaden.

- Joe Biden vil genoptage forbindelserne med palæstinenserne og formentlig den økonomiske støtte også. Men jeg tror ikke, at vi kommer til at se en ny større fredsproces i Mellemøsten. Der vil han ikke bruge sin energi, siger Helle Malmvig.

- Det har længe været sådan, at konflikten mellem Israel og Palæstina ikke er så vigtig, som den var for 20 eller 30 år siden. Det ved Biden. Det er ikke længere nøglen til alting i Mellemøsten.