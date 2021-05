Problemerne i Mellemøsten havner som regel på den amerikanske præsidents skrivebord før eller siden. Sådan går det måske også for Joe Biden. I øjeblikket eskalerer striden mellem israelere og palæstinensere næsten time for time.

Mellemøsten trækker i en tøvende Joe Biden

Joe Biden har været USA's præsident i under fire måneder. Han har travlt med pandemi, klima og økonomi. Nu begynder Mellemøsten også at kalde på ham.

Hans forgængere måtte erfare, at israelere og palæstinensere før eller siden begynder at slås så meget, at USA som Israels nære allierede må gribe ind.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her