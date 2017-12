Mellemfolkeligt Samvirke: Nu må EU på banen i Palæstina

Men det er slut nu, mener Tim Whyte, der er generalsekretær i organisationen Mellemfolkeligt Samvirke, der arbejder for at støtte demokratiske og bæredygtige samfund.

Whyte reagerer på præsident Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

- Det er en katastrofal udvikling for Palæstina, Israel og hele regionen.

- Det har været en forudsætning for fred, at man har kunnet forhandle om Jerusalems rolle. Men med Trumps udmelding har USA meldt sig ud af forhandlingerne, siger generalsekretæren.

Han mener, at EU som en konsekvens bør byde ind med en mere aktiv rolle som konfliktmægler.

- Jeg mener, at det må være på tide, at Danmark og EU anerkender Palæstina, ligesom Sverige har gjort det.

- Det er i det hele taget på tide, at EU melder sig på banen og arbejder for at få forhandlet om en varig fred.

- Det vil også sikre en mægler, som det palæstinensiske folk har tillid til.

- Og der er brug for tillid til, at der er en reel løsning at forhandle om, siger Tim Whyte.

Hos menneskerettighedsorganisationen Amnesty International hæfter Raed Jarrar, der er ansvarlig for foreningens bestræbelser for at nå en fredelig løsning i Mellemøsten, sig ved USA's alenegang.

- Der er ikke noget andet land i verden, der anerkender Israels annektering af Østjerusalem, hvilket gør beslutningen endnu mere bekymrende.

- Beslutningen er med til at underminere folkeretten. Men det er også en total tilsidesættelse af de massive overtrædelser af menneskerettighederne, som palæstinenserne udsættes for som følge af Israels bosættelsespolitik, siger han i en pressemeddelelse.