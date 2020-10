Melbourne åbner barer og butikker efter tre måneders nedlukning

Trods restriktioner steg antallet af nye smittetilfælde til omkring 700 om dagen i begyndelsen af august.

Det medførte, at premierminister i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, Daniel Andrews, erklærede undtagelsestilstand og indførte endnu hårdere restriktioner - nogle af de strengeste i verden.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Under nedlukningen, der blev stærkt kontrolleret af politiet, blev der 2. august annonceret et natligt udgangsforbud, ligesom at indbyggerne i Melbourne ikke måtte bevæge sig længere væk end fem kilometer fra deres hjem.

Samtidig var de begrænset til en enkelt times motion udendørs dagligt.

Mens nogle restriktioner er blevet lempet i løbet af de seneste uger, var det først, da klokken slog 23.59 tirsdag, at livet for alvor vendte tilbage til byen.

Her åbnede restauranter, caféer, pubber og butikker igen deres døre.