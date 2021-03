Meghan og Harry blev gift i al hemmelighed før brylluppet

Tre dage før brylluppet den 19. maj, der tiltrak hele verdenspressen, havde parret i al hemmelighed givet et ja til hinanden under en privat ceremoni uden deres familier, siger hun. Til stede var kun Harry og Meghan og ærkebiskoppen i Canterbury.

- Jeg tror, at vi begge var meget opmærksomme på, at brylluppet ikke var vores dag. Det var en dag, der planlagt for resten af verden, siger hun ifølge CBS News.

Interviewet er det første, parret har givet, siden de med egne ord "trådte tilbage" fra de kongelige pligter sidste år. Siden er de flyttet til Californien i USA, hvor interviewet også finder sted.

Det var på forhånd ventet, at Meghan ville tale om sin korte tid i det britiske kongehus.

Meghan, der under første del bliver interviewet alene og senere sammen med sin mand, fortæller også, at det var et vendepunkt i hendes forhold til de britiske medier, da en avis hævdede, at hun havde fået Kate, hertuginde af Cambridge, til at græde lige før brylluppet i 2018.

- Det modsatte skete, siger Meghan i interviewet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Få dage før brylluppet var hun (Kate, red.) ked af noget, hvad angik spørgsmålet om kjolerne på blomsterpigerne, og det fik mig til at græde. Det gjorde virkelig ondt, siger Meghan.

Meghan siger videre, at hun havde været naiv inden brylluppet og ikke vidst, hvad hun gik ind til i den kongelige familie.