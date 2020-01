Meghan i Canada mens Harry forsøger at rydde op efter brud

BBC skriver, at Harry er blevet tilbage, mens folk omkring faderen, prins Charles, og den ældre bror, prins William, forsøger at finde en løsning, der kan fungere i forhold til den nye situation i den kongelige familie.

Avisen The Guardian skriver, at Charles og William har givet deres rådgivere besked om at samarbejde med den britiske og canadiske regering om prins Harrys og Meghans fremtidige roller.

En plan skal forelægge ske inden for "dage ikke uger".

Parret meddelte onsdag, at de vil træde tilbage som fremtrædende medlemmer af den kongelige familie og "arbejde for at blive økonomisk uafhængige".

Det var en nyhed, som tilsyneladende kom som et chok for dronning Elizabeth og den stærkt konservative kongelige institution.

Kilder i paladset siger til BBC's kongelige medarbejder, at 35-årige prins Harry og 38-årige Meghan ikke havde rådført sig med en eneste fra den royale familie, før de udsendte deres erklæring onsdag på Instagram.

Her lod de forstå, at de agter at dele deres tid mellem Storbritannien og Nordamerika. Meghan har en stærkt tilknytning til Canada og var inden ægteskabet med Harry i 2018 en kendt skuespiller.

BBC skriver, at Buckingham Palace håber på, at der kan ligge en fuld plan i løbet af få dage, som parterne kan enes om, og som kan fremme parrets ambition om nye "progressive" roller.

Men det er tilsyneladende ikke korrekt, at prins Harry ikke har talt med nogen inden for murene om, at han og Meghan ville være mere uafhængige.

Britiske medier skriver, at Harry havde haft en første snak med sin far, prins Charles, om sagen, og at Harry havde bedt om et møde med dronningen. Et møde han ønskede at holde efter parrets ferie i Canada. Det afviste dronningen i første omgang.

Prins Harry og Meghan har længe klaget over, at de føler sig jaget af den britiske presse.