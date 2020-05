Medstifter af Kraftwerk Florian Schneider er død

I 1970 startede han bandet Kraftwerk sammen med Ralf Hütter, og de blev sammen med resten af bandet pionerer inden for elektronisk musik og har inspireret utallige bands i adskillige musikgenrer gennem tiden.

En kilde med kendskab til sagen oplyser over for The Guardian, at Florian Schneider døde for en uge siden, og at han er blevet begravet ved en privat ceremoni.

Florian Schneiders interesse for musik startede, da han som ung begyndte at spille fløjte, guitar og violin. Han begyndte siden at eksperimentere med elektronisk musik.

Efter at han udgivet tre album sammen med Ralf Hütter, udgav de i 1974 det ikoniske album Autobahn på et tidspunkt, hvor Kraftwerk var udvidet til en kvartet.

Albummet var produceret udelukkende ved hjælp af synthesizere, og albummet nåede top-5 på hitlisterne i både Storbritannien og USA.

Kraftwerks musik blev i de efterfølgende år mere sofistikeret med tilføjelse af trommemaskine og Ralf Hütters karakteristiske stemme.

Adskillige af musikbranchens store stjerner har hyldet Kraftwerk og Florian Schneider som store inspirationskilder.

Det gælder blandt andre David Bowie, hvis album "Heroes" fra 1977 omfattede det instrumentale nummer "V-2 Schneider" - opkaldt efter Florian Schneider.

Kraftwerk er stadig aktive, og havde før Florian Schneiders død annonceret en stor nordamerikansk turné på bandets 50-årige jubilæum.

Turnéen blev dog aflyst på grund af den globale coronapandemi.

Kraftwerk gæstede senest Danmark i 2018.