Medstifter af Kool & the Gang er død 70 år gammel

Saxofonist og slagtøjsspiller i Kool & the Gang Dennis Thomas døde lørdag i sit hjem i New Jersey i USA.

Dennis Thomas, der i 1960'erne var med til at stifte det ikoniske band Kool & the Gang, døde lørdag 70 år gammel.

Dødsfaldet er blevet annonceret af gruppen selv.

- Thomas, en højt elsket ægtemand, far og medstifter af Kool & the Gang, sov stille ind i New Jersey i en alder af 70 år, skriver gruppen på Facebook.

- Dennis var som et originalt medlem af Kool & the Gang kendt for at være indbegrebet af cool i gruppen, og han var elsket for sit smarte tøj, sine hatte og sin afslappede væremåde, lyder det videre i meddelelsen fra hans bandvenner.

Dennis Thomas spillede blandt andet på saxofon, fløjte og slagtøj for gruppen. Hans sidste optræden med Kool & the Gang fandt sted så sent som 4. juli i Los Angeles.

Kool & the Gang blev et kæmpenavn verden over i 1970'erne og står bag hits som "Get down on it", "Jungle Boogie", "Celebration" og "Ladies' Night".

Gruppen blev stiftet i 1964 i New Jersey under navnet Jazziacs af brødrene Robert og Ronald Bell sammen med vennerne Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown og Ricky Westfield.

Medstifter Ronald Bell døde sidste år 68 år gammel.

Kool & the Gang er kendt for sin fusion af jazz, funk og soulmusik, og gruppen blev indlemmet i Songwriters Hall of Fame i 2018.

Gruppen tilføjer i beskeden om Thomas på Facebook, at han også var kendt som gruppens stylist, og at han sørgede for, at de altid så smarte ud.

Dennis Thomas beskrives desuden som gruppens "finanshaj", der i "bandets tidlige år gemte gruppens lønchecks i en papirpose i sine horninstrumenter".

Kool & the Gang er den dag i dag stadig en favorit blandt DJ's, og bandets numre er blevet samplet af utallige hiphopkunstnere som Jay-Z, Nas, Tupac, Wu-Tang Clan og Snoop Dogg.