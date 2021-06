Medlemslande giver grønt lys til reform af landbruget i EU

Det betyder, at medlemslandene er enige i, hvordan rundt regnet 2900 milliarder kroner i grove træk skal fordeles over en periode fra 2021 til 2027 - en meget væsentlig del af EU's samlede budget.

EU's landbrugs- og fiskeriministre har mandag på et møde i Luxembourg sagt god for den foreløbige aftale, der blev indgået fredag om en reform af EU's fælles landbrugspolitik.

EU-Parlamentet skal også godkende aftalen ved en afstemning senere.

Landbrugsminister Maria do Céu Antunes fra Portugal, som har formandskabet i EU, præsenterede aftalen mandag på et pressemøde.

- Vi har levet op til det mandat, som vi fik af medlemslandene. Vi måtte dog snitte det lidt til for at få et kompromis, og landene har nu bekræftet det. Det er den største reform af landbrugspolitikken siden 1990'erne, siger Maria do Céu Antunes.

Aftalen siger blandt andet, at 25 procent af den direkte støtte og 35 procent af landdistriktsstøtten skal gå til klimatiltag.

Reformaftalen har mødt massiv kritik fra miljø- og klimaorganisationer. Alligevel mener EU's landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski, at den aktuelle aftale bringer EU på rette vej.

- Aftalen er afgørende for at sikre, at den fælles landbrugspolitik muliggør en omstilling til et mere bæredygtigt landbrug, siger Wojciechowski.

Forhandlingerne om reformen har været vanskelige og hårde. Undervejs - for nogle uger siden - chokerede EU's klimakommissær, Frans Timmermans, med en overfusning af Portugals landbrugsminister, har diplomater fortalt.

Timmermans fandt ganske enkelt, at aftalen var alt for slap på klimaets vegne. Efterfølgende gik Tysklands landbrugsminister, Julia Klöckner, ud med en direkte kritik af den hidsige kommissær.

Frans Timmermans står dog ikke alene med kritikken. Miljø- og klimaorganisationer har stået i kø med kritik.

- Lederne i EU vil forsøge at sælge denne reform som en sejr for miljøet. Men vi bliver ikke narret af grønvaskning. Det gør EU-Parlamentet heller ikke, og medlemmerne må stemme den ned, siger ekspert i landbrugspolitik hos Greenpeace Marco Contiero i en skriftlig udtalelse.