Medlemmer af oppositionsråd anholdt i Hviderusland

To medlemmer af den hviderussiske oppositions koordinationsråd er mandag blevet anholdt nær indgangen til en af landets fabrikker. Det siger en talsmand for rådet til Reuters.

Der er ingen oplysninger om, hvorfor de er blevet anholdt.

Den hviderussiske leder, Aleksandr Lukasjenko, der har styret landet med jernhånd gennem 26 år, står efter beskyldninger om systematisk valgsvindel ved præsidentvalget 9. august over for den hidtil største udfordring fra landets prodemokratiske bevægelse.

Det organ, som myndighederne slår ned på, er det nye koordinationsråd, som har et erklæret mål om at forhandle om magtoverdragelse til oppositionen. Blandt rådets mange medlemmer er præsidentkandidaten Sviatlana Tikhanouskaja, som gør krav på at have vundet valget.

Den 37-årige Tikhanovskaja fik ifølge myndighederne kun opbakning fra omkring ti procent af vælgerne. Hun har efter valget søgt tilflugt i nabolandet Litauen.

Der har siden valget for over to uger siden været uro og protester i landet. Uafhængige kilder siger, at der søndag var mere end 200.000 demonstranter på gaden i hovedstaden Minsk med krav om, at Lukasjenko går af.

En kæde, der består af omkring 35.000 mennesker, strakte sig søndag de 34 kilometer fra Litauens hovedstad, Vilnius, og til grænsen til Hviderusland.

Det var et symbol på opbakning til oppositionen i Hviderusland og til Tikhanovskaja.

- I kan mere end nogen andre forstå hviderusserne, fordi I gik igennem det samme som os for ikke så længe siden, sagde Tikhanovskaja i en tale, der var optaget på forhånd.Af sikkerhedsmæssige årsager deltog hun ikke selv i støttehandlingen.

Også USA's ambassadør i Litauen var med i søndagens kæde. Indenrigsministeriet siger, at der var omkring 20.000 deltagere i demonstrationen.