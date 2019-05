Medier nægter taletid til mistænkt for Christchurch-angreb

Det skal ikke være muligt for den sigtede angrebsmand fra moské-angrebene i Christchurch at komme ud til New Zealands befolkning med ekstremistiske og hadefulde ytringer under den kommende retssag mod ham.

Organisationerne forklarer, at de er bevidste om, at den sigtede angrebsmand, 28-årige Brenton Tarrant, muligvis vil forsøge at bruge retssagen til at udbrede sine ekstremistiske holdninger.

- Samarbejdet er nødvendigt og rettidigt, siger John Gillespie, der er nyhedschef for den statsejede tv-station Television New Zealand.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, fortalte i marts, at hun vil "fuldstændig nægte" den sigtede muligheden for at bruge retssagen til at udbrede sine holdninger.

På det tidspunkt havde den mistænkte gerningsmand netop fyret sin advokat for i stedet at forsvare sig selv i retten. Det skabte bekymringen om, at han vil promovere sine synspunkter.

Australske Brenton Tarrant er sigtet for at have dræbt 50 personer og for at have forsøgt at dræbe yderligere 39 personer.

Han skal møde i retten 14. juni. Selve retssagen mod ham vil dog sandsynligvis først begynde i 2020.

Brenton Tarrant, der er blevet beskrevet som højreekstremistisk, publicerede et 74 sider langt manifest før angrebet.

Indholdet af manifestet er af Direktoratet for Film- og Litteraturklassificering, der hører under indenrigsministeriet i New Zealand, klassificeret som forkasteligt og er erklæret forbudt.

David Shanks fra indenrigsministeriet opfordrede i marts alle med en kopi af manifestet til at destruere det. Han beskriver manifestet som "en grov tekst, der støtter drab og terrorisme".

I manifestet beskriver Brenton Tarrant sig selv som en "almindelig hvid mand", der er inspireret af den norske massemorder Anders Behring Breivik.

Angrebene i Christchurch blev udført 15. marts. Angrebene kunne ses i en live-udsendelse på Facebook.

De to moskéer, der blev ramt, var Linwood-moskéen og al-Noor-moskéen. Det formodes, at den mistænkte gerningsmand var alene om angrebene.