Medier: USA vurderer Islamisk Stat står bag eksplosioner

Den militante gruppe Islamisk Stat "vurderes absolut" at have stået bag de to eksplosioner, der har fundet sted uden for lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul, torsdag, hvis man spørger de amerikanske sikkerhedsmyndigheder.

Det fortæller en unavngiven amerikansk embedsmand ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er medlemmer i Kongressen blevet briefet om det samme. Deres kilder er også unavngivne.

AP skriver også, at der blandt de tilskadekomne er både amerikanere og civile.

Den amerikanske embedsmand beretter desuden om, at USA fortsætter med at afvikle deres evakueringsplan for at hjælpe med at transportere folk væk fra landet, hvis magt er blevet overtaget af Taliban.

Der fremgår dog ikke, hvor lang tid amerikanske styrker fortsat vil forsøge at afvikle denne plan.

De to eksplosioner skulle ifølge kilden være del af et angreb udført af to selvmordsbombere og bevæbnede mænd, skriver nyhedsbureauet.

Mindst 13 er blevet dræbt i angrebene, har en kilde i Taliban sagt til Reuters, mens den seneste melding er, at et nødhospital i Kabul foreløbigt har taget imod omkring 60 sårede.

En af eksplosionerne ramte ved en af indgangene til lufthavnen, den såkaldte Abbey-port.

Efterfølgende kunne John Kirby bekræfte på Twitter, at en anden eksplosion havde fundet sted - igen nær lufthavnen.

- Vi kan også bekræfte mindst én anden eksplosion ved eller nær Baron Hotel, der ligger tæt ved Abbey-porten, skrev han torsdag eftermiddag dansk tid på det sociale medie.

Flere lande har stoppet evakueringerne af afghanere og statsborgere i løbet af onsdag og torsdag. Onsdag stoppede Danmark evakueringerne, mens Belgien, Holland, Polen, Ungarn og Canada torsdag indstillede deres evakueringer.

Tyskland meldte kort efter meldingen om den første eksplosion, at de ville stoppe evakueringsindsatsen.

