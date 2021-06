Medier: USA vil donere 500 millioner vacciner til verden

Præsident Joe Biden ventes ifølge kilderne at præsentere planen på G7-topmødet i Storbritannien i denne uge.

Det var ikke umiddelbart muligt at få oplysningen bekræftet fra Det Hvide Hus.

Den halve milliard vaccinedoser skal fordeles til over 100 mellem- og lavindkomstlande i løbet af det næste år, skriver New York Times. Det sker via det internationale vaccinesamarbejde Covax.

De første 200 millioner doser skal efter planen sendes til de pågældende lande i år, og de resterende 300 millioner doser bliver distribueret i første halvår af 2022, siger kilder til New York Times.

De tilføjer, at USA får de mange vaccinedoser til en pris, hvor medicinalselskaberne ikke tjener på salget.

I forvejen har USA købt 300 millioner doser af Pfizer/BioNTechs vaccine til brug inden for landets egne grænser. Dermed lyder ordren på 800 millioner doser i alt, skriver avisen.

I sidste uge meddelte Biden, at USA vil sende 80 millioner doser coronavaccine til udlandet inden udgangen af juni.

Tre fjerdedele af dem distribueres via Covax, mens resten gives til blandt andet de palæstinensiske områder i Gaza og på Vestbredden.

Biden rejste onsdag fra militærbasen Joint Base Andrews i USA med kurs mod Europa. Her fortalte han til journalister, der er med om bord på hans fly, Air Force One, at han på mødet vil fremlægge sin globale vaccinestrategi.

Onsdag aften omkring klokken 20.45 dansk tid er flyet landet på britisk jord, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er Bidens første udlandsrejse, siden han tiltrådte som præsident i januar.