Donald Trump har tirsdag sin sidste fulde arbejdsdag i Det Hvide Hus, inden Joe Biden onsdag overtager præsidentembedet. Der er tradition for, at USA's præsident bruger sin ret til at benåde og forkorte straffe for dømte borgere, kort tid inden han giver nøglerne til Det Hvide Hus videre. (Arkivfoto)

Medier: Trump overvejer at benåde 100 på sin sidste dag

Når Donald Trump tirsdag har sin sidste hele arbejdsdag som USA's præsident, er det ventet, at han som noget af det sidste vil gøre brug af sin mulighed for at benåde personer dømt for kriminalitet.

CNN rapporterer, at Trump har en liste med omkring 100 navne på personer, som han overvejer at benåde.

Søndag var der møde i Det Hvide Hus, hvor listen blev skrevet færdig, oplyser tre kilder i Det Hvide Hus ifølge tv-stationen.

Flere medier gætter på, at whistleblowers som Edward Snowden og Julian Assange kan stå på den liste.

Andre nævner Trumps tidligere nære rådgiver Steve Bannon. Han er sammen med tre andre tiltalt for at svindle folk, som har doneret penge til en privat opført mur langs USA's grænse til Mexico.

Amerikanske medier har spekuleret i, om Trump vil gå så langt som til at benåde sig selv og sine børn. Men iagttagere anser det som usandsynligt, at han vil gøre det.

Ingen anden præsident har hidtil forsøgt at benåde sig selv, og det er uvist, om det kan lade sig gøre - både juridisk og politisk - dels at benåde sig selv, og dels at gøre det for forbrydelser, der endnu ikke er faldet dom for.

Hvis det mod forventning sker, kan det vække vrede i Senatet, som inden længe ventes at indlede en rigsretssag mod Trump.

I forvejen har Trump fået kritik for, at han kort inden jul benådede fire personer, som var centrale i den Rusland-undersøgelse, der så nærmere på russisk indblanding i præsidentvalget i 2016.

Det var den tidligere kampagnechef Paul Manafort, tidligere rådgiver Roger Stone, tidligere national sikkerhedsrådgiver Michael Flynn og tidligere rådgiver George Papadopoulos.

I samme ombæring benådede præsidenten også Charles Kushner, som er ejendomsmægler og far til Trumps svigersøn Jared Kushner. Charles Kushner erkendte i 2004 skatteunddragelse og ulovlig påvirkning af vidner.

Der er tradition for, at USA's præsident bruger sin ret og benåder og forkorter straffe for borgere, kort tid inden han giver nøglerne til Det Hvide Hus videre.

Trump har stadig ikke hverken erkendt sit nederlag eller lykønsket Biden med valgsejren. Han har heller ikke inviteret Biden til Det Hvide Hus, som der ellers er tradition for.

Trump har i det store hele holdt sig væk fra offentlighedens søgelys, siden hans tilhængere stormede Kongressen 6. januar.

Flere af de anholdte Trump-tilhængere har ytret håb om, at præsidenten vil benåde dem.

Stormen på Kongressen har udløst den anden rigsretssag mod Trump. Dermed er han den eneste præsident i USA's historie, der er blevet stillet for en rigsret to gange.