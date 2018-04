Medier: Trods advarsler kommer Trump til London i juli

Kilder siger til The Guardian, at Trump vil gennemføre sit besøg lige efter et Nato-topmøde i Europa i juli.

Premierminister Theresa May var den første udenlandske leder til at besøge Trump, efter at han blev indsat som USA's præsident i januar sidste år.

Her blev et genbesøg aftalt mellem de to.

Men besøget er hele tiden blevet udsat med henvisning til, at det ikke var lykkedes at finde datoer, der passede begge parter.

Det har ikke skortet på advarsler fra politikere og meningsdannere mod et besøg af den upopulære Trump.

Uofficielt er de britiske myndigheder bekymret for, at Trump i London vil blive mødt med store demonstrationer.

Både Sky News og The Guardian skriver, at der ikke bliver tale om et statsbesøg, men om et arbejdsbesøg.

Guardian skriver, at han skal mødes med May i embedsboligen i Downing Street i London. Et møde med dronning Elizabeth eller andre royale medlemmer kan også komme på tale.

En talskvinde for May vil ikke kommentere oplysningerne, men siger, at der er drøftelser i gang om et besøg.