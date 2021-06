Bliver udmeldingen som ventet, vil pubber fortsat være indskrænket til bordservering på trods af EM i fodbold. Her ses Manchester City-fans under Champions League-finalen i maj.

Medier: Sidste led i engelsk genåbning bliver udskudt

Det næste led i genåbningen af England vil ifølge en regeringskilde blive udskudt med fire uger fra 21. juni til 19. juli.

Det skriver britiske Sky News og The Telegraph.

Udskydelsen skal give forskere mulighed for at følge Delta-varianten, som er meget smitsom og også mere modstandsdygtig over for vacciner - især blandt personer, som ikke er færdigvaccinerede.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, ventes mandag at komme med en officiel udmelding.

Ifølge Sky ventes han at sige, at en tredje coronabølge er skyld i udskydelsen, og at den senere genåbning vil give mulighed for at få flere færdigvaccineret.

Søndag blev der registreret yderligere 7490 coronatilfælde i Storbritannien samt otte dødsfald.

En af regeringens coronarådgivere, Raghib Ali, har til Sky News sagt, at der har været ekstremt travlt på hospitalerne den seneste tid på grund af en ophobning af patienter under tidligere bølger.

Derfor vil blot små smittestigninger ramme alle dem, der ikke har corona, forklarede han.

En regeringskilde forklarer til avisen The Telegraph, at forsigtighed er afgørende nu.

- Det ville være langt værre med usikkerhed og at gå tilbage. Det er bedre at være forsigtige og at have vished, siger den anonyme regeringskilde.

Bliver udmeldingen som ventet, vil pubber fortsat være indskrænket til bordservering på trods af EM i fodbold.

Så mange som muligt opfordres derudover fortsat til at arbejde hjemmefra, teatre og andre indendørs steder med publikum skal holde sig på 50 procent af kapaciteten, og diskoteker skal være lukkede. Det skriver Sky News.

Dog ventes der at blive mulighed for at invitere flere til bryllupper. De er i øjeblikket indskrænket til 30 gæster.

I mens har ledere for erhvervsorganisationer ifølge Telegraph advaret om, at befolkningens vilje til at overholde reglerne svækkes.

Flere steder har pubpersonale været i konfrontation med gæster, som er blevet bedt om at overholde reglerne.

I alt 78,9 procent af alle voksne i Storbritannien har fået mindst et stik, mens 56,6 procent af voksne er blevet færdigvaccineret, skriver Sky.

I Danmark viser de seneste tal ifølge Statens Serum Institut (SSI), at 46 procent af hele befolkningen har påbegyndt vaccination og 25,4 procent er blevet færdigvaccineret.

Delta-varianten blev først opdaget i Indien.

I en risikovurdering 9. juni kalder SSI Delta-varianten "bekymrende, men foreløbig under kontrol" i Danmark, da den ligger på "et stabilt lavt antal med en blanding af importerede tilfælde og små relaterede smittekæder".

I England er varianten dominerende.