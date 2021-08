Medier: Mistænkt i knivangreb i Tokyo ville dræbe glade kvinder

Politi i Tokyo har sent fredag lokal tid anholdt en mand, der menes at have såret cirka ti personer med kniv i et tog i myldretiden.

Ifølge lokale medier er et offer - en kvindelig universitetsstuderende - blevet alvorligt såret, mens resten har fået mindre alvorlige skader.

Flere japanske medier melder om, at den anholdte angiveligt skulle have fortalt politiet, at han længe har oplevet at blive rasende, når han ser kvinder, der ser "glade ud".

- For cirka seks år siden begyndte jeg at føle, at jeg havde et ønske om at dræbe kvinder, der så glade ud. Men alle kunne gå an. Jeg ville bare gerne dræbe mange mennesker, citerer avisen The Sankei den mistænkte for at sige til politiet efter anholdelsen.

Andre medier, heriblandt det statslige mediehus NHK, bringer lignende citater fra den mistænkte.

En talsmand for politiet i Tokyo siger, at politiet ikke har yderligere detaljer at dele om sagen.

Voldelig kriminalitet er sjælden i Japan, men der har tidligere været lignende episoder, hvor gerningsmænd har angrebet tilfældige ofre med knive.

I 2008 kørte en mand for eksempel en varevogn ind i en folkemængde i det populære distrikt Akihabara i Tokyo, inden han forlod køretøjet og begyndte at stikke tilfældige mennesker ned med en kniv.

Mindst syv personer døde i forbindelse med angrebet.