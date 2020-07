Medier: Migranter på kriseramt skib bliver flyttet mandag

Ifølge dpa vil de omkring 180 migranter blive flyttet mandag til skibet "Moby Zaza".

Migranterne har i over en uge været om bord på "Ocean Viking", efter at de blev reddet i Middelhavet.

Siden er der udbrudt slagsmål, og der har både været selvmordsforsøg og sultestrejke blandt migranterne, hvilket fik besætningen om bord på "Ocean Viking" til at erklære undtagelsestilstand.

Grundet coronakrisen har hverken Malta eller Italien tilladt dem at gå i land.

En kilde fra ministeriet siger til AFP, at et lægehold er i gang med at teste migranterne for sygdomme, herunder coronavirusset, inden de kan blive overført til den nye båd.

Ifølge AFP er migranterne blandt andet fra Pakistan, Nordafrika, Eritrea og Nigeria.

25 af dem skal være børn uden forældre, og to af dem er kvinder, hvoraf den ene er gravid.