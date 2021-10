Medier: Laschet antyder at han vil vige pladsen i CDU

Ifølge flere tyske medier skal han på et møde i partiet have tilbudt, at han vil trække sig og overlade pladsen som partileder til en anden.

Tysklands konservative parti CDU har brug for en ny start med fornyet enighed om partiets ledelse.

Det siger kilder efter et møde i partiet.

Ifølge deltagere på mødet, som nyhedsbureauet Reuters har talt med, skal Laschet have sagt, at CDU har brug for en ny start efter valgnederlaget i sidste måned.

På et pressemøde torsdag aften siger han, at han vil foreslå partiet at holde en kongres, hvor medlemmerne skal nå til enighed om, hvem der skal udgøre partiets ledelse.

- Vi vil hurtigt tackle CDU's ledelsesspørgsmål, lige fra forpersonen til partiets ledelse og den føderale ledelse, siger Laschet.

Han tilføjer, at han vil foreslå en dato for den kommende partikongres.

Netavisen Bild erfarer, at CDU har booket en kongreshal i Dresden i fra 6. til 13. december.

Selv om de to mindre partier De Grønne og det liberale FDP nu formelt har indledt forhandlinger om en regering med det socialdemokratiske SPD, holder Laschet fast i drømmen om en såkaldt Jamaica-koalition.

Den skal i givet fald bestå af CDU/CSU, De Grønne og FDP.

Men det kan være, at det skal være uden ham selv, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

- Hvis det er bedre med andre mennesker, så gerne, skal Laschet ifølge kilder have sagt på mødet i partiet.

- Personen kommer til sidst. Først kommer idéen og projektet, citerer mødedeltagere ham for at have sagt.

Ved valget i september fik CDU/CSU 24,1 procent af stemmerne. Det var en tilbagegang på næsten ni procentpoint i forhold til valget fire år tidligere.

Allerede inden valget til Forbundsdagen var der kritik af Laschet som partiets kanslerkandidat. Målinger viste, at langt flere vælgere foretrak søsterpartiet CSU's leder, Markus Söder.