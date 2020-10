Medier: Kun folk fra samme hjem må mødes indendørs i London

Det bekræfter flere unavngivne kilder over for britiske medier som The Times og The Guardian.

I London vil der fra lørdag blive indført strammere restriktioner for at bremse en genopblussen af coronavirus i den britiske hovedstad.

Restriktionerne vil blandt andet betyde, at det fra lørdag vil være forbudt at mødes med folk fra andre husstande indendørs. Forbuddet gælder både i private hjem og på beværtninger.

Det skriver Sky News.

Det nuværende beredskabsniveau i London er "middel". Det vil fra lørdag blive hævet til "højt", skriver The Times.

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, ventes at annoncere stramningerne på et parlamentsmøde senere torsdag, skriver The Guardian.

Det bekræfter borgmester i London Sadiq Khan ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det er min forventning, at regeringen i dag vil annoncere, at London vil overgå til et højt beredskabsniveau, siger han på et møde med medlemmerne af bystyret i London.

- Det betyder, at folk fra forskellige husstande ikke må samles indendørs, tilføjer han.