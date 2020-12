Minister: Storbritannien og EU indgår aftale juleaften

Et ventet pressemøde om en aftale er dog foreløbig udskudt, da forhandlerne fortsat diskuterer detaljer om fiskerettigheder.

- Fiskeriet er i princippet aftalt. Men der bliver stadig diskuteret detaljer, og det er ikke overraskende med lidt vanskeligheder i sidste øjeblik, siger den irske udenrigsminister, Simon Coveney, til RTÉ-programmet Morning Ireland.

Han bekræfter, at den britiske premierminister, Boris Johnson, skulle have holdt en pressekonference torsdag morgen. Alligevel er han sikker på, at aftalen falder på plads i løbet af juleaftensdag.

- Jeg havde håbet, at jeg kunne tale med jer, mens de store nyheder blev annonceret i London og Bruxelles. Men vi forventer dem alligevel senere i dag, siger Coveney.

I godt og vel et halvt døgn har det fra diplomatiske kilder lydt, at en handelsaftale efter brexit er nært forestående.

Johnson og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, skulle torsdag morgen have en telefonsamtale, hvis skitsen til en aftale var på plads.

Der er foreløbig ingen meldinger om, at de har haft denne samtale, da en mindre tekst i aftalen fortsat er under forhandling.

Også onsdag aften blev et pressemøde afblæst. Det skete, efter at en fransk embedsmand blev citeret for at sige, at briterne havde givet sig meget på spørgsmålet om EU-fiskeres mulighed for at fange fisk i britisk farvand.

Det blev af andre set som en dum udtalelse.

- Kan de ikke bare holde deres kæft, når der ikke er en aftale? Det fremkalder en reaktion, siger en EU-diplomat til avisen The Telegraph.

Det centrale i den forventede aftale er toldfri varehandel mellem parterne. Varehandlen dækker omtrent halvdelen af handlen mellem briterne og EU-landene.

Aftalen dækker dog også række andre forhold. Blandt andet fiskerettighederne, som for EU-siden fylder rigtig meget, selv om det økonomisk blot er en flig af den samlede værdi af en aftale.

Især for Danmark, Frankrig og en håndfuld andre lande i Nordeuropa har fisk afgørende betydning.

Lykkes det at nå frem til en aftale, vil det være i sidste øjeblik. Den overgangsperiode, der trådte i kraft, da briterne forlod EU 31. januar, slutter om syv dage - 31. december.