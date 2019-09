Medier: Hongkongs leder vil trække omstridt lovudspil

Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, vil onsdag formelt trække et lovudspil tilbage, efter at det har udløst kaotiske uroligheder. Det rapporterer avisen South China Morning Post i den tidligere britiske kronkoloni.

Det var Lams regering, der fremlagde det lovforslag, som blev startskuddet til de massive folkelige protester.

Lovforslaget ville gøre det nemmere at udlevere borgere i Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Men mange så det som endnu et kinesisk forsøg på at begrænse storbyens autonomi.

Senest stødte politi og demonstranter sammen natten til onsdag dansk tid. Her blev to mandlige demonstranter på 21 og 42 år bragt til et hospital i Hongkong med skader efter voldsomme gadekampe.

De er begge i stabil tilstand, oplyser hospitalskilder.

Betjente anvendte peberspray og skød poser med bønner efter demonstranterne for at få dem væk et område ved Mong Kok-politistationen.

Fra metrostationen Prince Edward blev en af mændene med iltmaske båret ud på en båre, viser tv-optagelser fra nattens sammenstød.

Optagelser af politiets anholdelse af manden på metrostationen er blevet delt mange gange på sociale medier mellem aktiviser og forskellige protestgrupper, som siger, at det er beviser på politibrutalitet.

Politiet har mange afvist beskyldninger om overdreven magtanvendelse.

Carrie Lam har selv har været udsat for massiv kritik af demonstranterne, der har krævet hendes afgang. Mange mener, at hun i for høj grad går Kinas ærinde i byens lovgivende forsamling.

Hongkongs trængte leder blev tirsdag citeret for at have sagt, at hun ville sige op, hvis hun kunne. Det fremgår af en lydoptagelse fra sidste uge under et lukket møde mellem den politiske leder og en gruppe forretningsfolk.

Lam skal angiveligt have udtalt, at hun har et "meget begrænset" råderum til at løse krisen i Hongkong, fordi uroen er blevet et nationalt sikkerheds- og suverænitetsspørgsmål for Kina.

Hundredtusinder af mennesker deltager i demonstrationerne, og politiet har anholdt over 1100 personer, siden de begyndte.

Sammenstødene har forværret den største politiske krise i Hongkong, siden storbyen blev overdraget til Kina af Storbritannien i 1997.