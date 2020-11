Medier: Boris Johnsons toprådgiver fratræder øjeblikkeligt

- Dom Cumming har forladt nummer 10 for sidste gang og har besluttet ikke at blive indtil jul, skriver Tom Newton Dunn, der er politisk kommentator for Times Radio, på Twitter.

Dominic Cummings blev fredag set forlade den britiske embedsbolig Downing Street 10 med en papkasse i hænderne.

En række britiske medier har i løbet af ugen spekuleret i, hvorvidt Cummings var på tærsklen til at forlade sit job.

Spekulationerne blev udløst efter en turbulent uge, hvor også Johnsons kommunikationschef, Lee Cain, har opsagt sin stilling.

Cain og Cummings har arbejdet tæt sammen i mange år, blandt andet i forbindelse med kampagnen for at forlade EU op til folkeafstemningen i 2016.

Lee Cains afgang affødte straks rygter om, at Dominic Cummings ville gøre ham selskab.

I foråret under den første bølge af coronavirus i Europa kom Dominic Cummings på alles læber i Storbritannien, da de to aviser The Guardian og Daily Mirror i maj afslørede, at Cummings i marts og april brød anbefalingerne om at blive hjemme under pandemien.

Rådgiveren blev ifølge aviserne set i Durham, hvor hans forældre bor - mere end 400 kilometer fra sit hjem London.

Politiske modstandere og kritikere krævede hans afgang, og regeringen blev anklaget for hykleri.