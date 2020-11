Medier: Biden vinder Michigan med 16 valgmandsstemmer

Ifølge prognoser fra en række amerikanske tv-stationer herunder CNN har Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, vundet præsidentvalget i delstaten Michigan.

Dermed står han til at få delstatens 16 valgmænd og er dermed et skridt tættere på at nå de 270 valgmænd, der skal til for at blive præsident.