Torsdag aften samledes folk ved kirken Notre-Dame de l'Assomption i den sydfranske by Nice, hvor tre mennesker blev dræbt tidligere på dagen. Præsident Macron har betegnet det som et "islamistisk terrorangreb".

Medier: 47-årig anholdt i sag om knivangreb i Nice

En 47-årig mand er mistænkt for at have hjulpet den 21-årige formodede drabsmand, skriver fransk avis.