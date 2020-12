Mediemogul Jimmy Lai sigtes for brud på Kinas sikkerhedslov

Hongkongs nye nationale sikkerhedskontor har således sigtet ham for "et tilfælde af samarbejde med et fremmed land eller med eksterne elementer om at bringe den nationale sikkerhed i fare".

Lai er sigtet for at have samarbejdet med udenlandske aktører.

Det oplyser politiet i Hongkong i en erklæring, skriver nyhedsbureauet AFP.

73-årige Jimmy Lai er den hidtil mest højtprofilerede person, der bliver sigtet i henhold til den nye sikkerhedslov. Loven er målrettet Hongkongs prodemokratiske bevægelse.

Brud på loven kan medføre en straf på fængsel på livstid.

Jimmy Lai vil blive stillet for retten lørdag, oplyser politiet.

Lai ejer den hongkongske tabloidavis Daily Apple. Avisen er en skarp kritiker af myndighederne.

Politiet ransagede avisens hovedkvarter i august. Dengang blev en række højtstående medarbejdere anholdt, herunder Jimmy Lai. Han blev beskyldt for svindel.

I sidste uge fik Lai afvist sin anmodning om at blive løsladt mod kaution. Han fik besked på, at han skulle blive i politiets varetægt indtil april.

Myndighederne har slået hårdt ned på den prodemokratiske bevægelse i Hongkong, siden Kina i sommer indførte en ny sikkerhedslov i bystaten.

Kina beskyldes for med sikkerhedsloven at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

Sigtelsen mod Jimmy Lai anses som en del af myndighedernes optrapning af den hårde kurs mod lederne af de prodemokratiske protester.

Den 2. december idømte en domstol i Hongkong den ledende aktivist Joshua Wong 13,5 måneders fængsel. Wong blev dømt for at have deltaget i ulovlige protester.

To andre medaktivister, Agnes Chow og Ivan Lam, fik henholdsvis ti og syv måneders fængsel.

De blev dømt for deres handlinger under en demonstration foran politiets hovedkvarter i Hongkong i 2019.

Svindelanklagerne mod Jimmy Lai går på, at han er mistænkt for at have givet falske oplysninger om brugen af avisens lokaler til udlejeren. Udlejeren er en offentlig virksomhed oprettet af Hongkongs regering.

Ifølge anklagerne har Apple Daily ikke brugt bygningen, som den havde fået tilladelse til i en lejekontrakt fra 2016 til 2020. Avisen har ifølge anklagerne lejet en del af lokalerne ud og tjent på det, skriver nyhedsbureauet Reuters.