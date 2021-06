Mediechefer i Hongkong sigtes for at true national sikkerhed

Politiet i Hongkong har sigtet to topchefer på avisen Apple Daily for at stå i ledtog med et fremmed land til fare for den nationale sikkerhed.

Kritikere siger, at det viser, hvordan det kinesiske regime med en ny sikkerhedslov vil kvæle frie medier i Hongkong.

Over 500 politifolk deltog i ransagningen af Apple Dailys nyhedsredaktion. Her blev computere og iPads smidt i poser, så de kan indgå som bevismateriale.

Myndighederne i Hongkong sagde, at aktionen var sat i gang, efter at avisen - hævdede de - i artikler havde opfordret til sanktioner mod Kina. Det skriver AFP.

Det er første gang i Hongkong, at konkrete artikler fører til anholdelser under den nye sikkerhedslov.

Kina har gennemtvunget den nye sikkerhedslov.

Den kom til verden efter store demonstrationer i Hongkong mod den lokale regering for at være alt for eftergivende over for Kina. Loven gør det muligt at slå ned på aktivister, virksomheder og medier.