Medie: Trump får forsikring om ikke at være mål i Rusland-sag

USA's vicejustitsminister, Rod Rosenstein, har angiveligt fortalt Donald Trump, at præsidenten ikke er et mål i særlig anklager Robert Muellers efterforskning af mulig russisk indblanding i præsidentvalgkampen i 2016.

Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg News, der citerer to unavngivne kilder.

Rosenstein skal have givet oplysningen til Trump i sidste uge den 12. april.

Ifølge Bloomberg "hjalp det med at dæmpe Trumps lyst til at fyre Rosenstein eller Mueller". Efter mødet skal Trump således have fortalt, at der ikke er nogen grund til at fyre nogen af de to.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller står i spidsen for efterforskningen af, om der var russisk indblanding i valgkampen i 2016.

Det undersøges også, om russere samarbejdede med Trump-kampagnen.

Den amerikanske avis The Washington Post har tidligere fortalt, at Trump er en del af efterforskningen.

Dog blot som emne og altså ikke som et decideret mål.

Ifølge Lisa Kern Griffin, der er tidligere føderal anklager og professor på Duke University of Law, er et mål en, der mistænkes for at have begået en forbrydelse. Et emne er en person, hvis handlinger på den ene eller den anden måde er en del af efterforskningen.

Den tidligere anklager siger dog, at Rosensteins forsikring ikke betyder, at Trump ikke senere kan blive et mål i efterforskningen.

- Det er muligt at gå fra at være et emne til at være et mål, hvis der den påkrævede opbakning til det, siger Lisa Kern Griffin.

Rusland har afvist indblanding i det amerikanske valg. Også Trump har nægtet anklagerne og kaldt undersøgelsen for en "heksejagt".

Det har startet spekulationer om, at præsidenten kunne finde på at fyre Robert Mueller eller Rod Rosenstein, der fører tilsyn med efterforskningen.

Hverken justitsministeriet eller Det Hvide Hus har over for nyhedsbureauet Reuters villet kommentere på Bloombergs meldinger.