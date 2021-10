Medie: Valutafond vil tage stilling til topchefs job mandag

Den Internationale Valutafond (IMF) ventes på et møde mandag at tage stilling til, om Kristalina Georgieva skal fortsætte på posten som øverste direktør.

I en advokatundersøgelse er Kristalina Georgieva beskyldt for i sit forrige job som direktør for Verdensbanken at have lagt pres på medarbejdere.

Det skete angiveligt for at forbedre Kinas placering på bankens Doing Business-rangliste over verdens bedste lande at drive forretning i.

Søndag holdt de 24 medlemmer af bestyrelsen i IMF et møde med Kristalina Georgieva og det advokatfirma, som har lavet undersøgelsen.

I undersøgelsen hævdes det, at Georgieva i 2017 pressede medarbejdere i Verdensbanken til at pynte på de data fra Kina, som indgik i rangeringen af de omkring 190 medlemslande på Doing Business-listen for 2018.

Ranglisten blev af Verdensbanken omtalt som en "flagskibsrapport" - altså en af bankens vigtigste og mest anerkendte.

Påstanden om manipulation, så Kina ville opnå en højere placering end landet var berettiget til, skete på et tidspunkt, hvor Verdensbanken forsøgte at opnå den kinesiske regerings accept til en stor kapitaludvidelse.

Hverken Georgieva eller advokatfirmaet har udtalt sig om søndagens bestyrelsesmøde i IMF, der fandt sted USA's forbundshovedstad, Washington D.C.

Kristalina Georgieva har tidligere afvist alle beskyldninger mod hende. De daterer sig tilbage til 2017, da hun bestred en stilling som direktør i Verdensbanken lige under bankens præsident.

Som følge af påstandene besluttede Verdensbanken i september i år indstille offentliggørelsen af Doing Business-rapporten.

Før søndagens møde havde IMF's bestyrelse drøftet beskyldningerne mod Georgieva på tre møder i sidste uge. Bestyrelsen meddelte fredag ifølge nyhedsbureauet AFP, at den vil træffe en beslutning "meget snart".

Ifølge Reuters går Frankrig og andre europæiske lande ind for, at Georgieva fortsætter på posten tiden ud. USA og Japan derimod ønsker den 68-årige bulgarske økonom skiftet ud. Det skriver avisen Financial Times søndag uden nærmere kildeangivelse.

Sagen falder sammen med, at Verdensbanken, hvis formål er at hjælpe fattige lande, og Den Internationale Valutafond, der låner penge til lande i økonomiske vanskeligheder, mandag indleder deres traditionelle efterårsmøde med deltagelse af centralbankdirektører og topembedsmænd fra medlemslandene.

Her skal Georgieva, præsidenten for Verdensbanken, David Malpass, og deltagerne drøfte den globale økonomis tilstand, coronapandemien og international beskatning.