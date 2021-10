Medie: Tyskland havde arrestordre på mindst seks IS-kvinder

Kvinderne havde 23 børn med og landede onsdag i den tyske by Frankfurt kort før midnat.

De var med samme fly, som havde tre danske kvinder og deres 14 børn om bord. Torsdag cirka klokken 03.00 landede de danske kvinder i Danmark.

Størstedelen af de tyske kvinder blev anholdt ved ankomsten, oplyser udenrigsminister Heiko Maas.

- Børnene kan ikke gøre for, at de er havnet i den situation. Vi gøre alt for at give dem et liv i sikkerhed og et godt miljø. Mødrene må stå til ansvar for deres handlinger, siger han.

Den tyske børne- og ungdomsforsorg (Jugendamt) skal nu tage til stilling til, hvor børnene indkvarteres.

Det er ikke første gang, at Tyskland henter kvinder med formodet IS-tilhørsforhold hjem.

Den tyske aktion menes ifølge avisen Bild at være den hidtil største af sin slags i landet.

De tyske kvinder er mellem 30 og 38 år og kommer fra flere forskellige regioner af Tyskland, skriver avisen Der Spiegel.

Kvinderne har opholdt sig i al-Roj-fangelejren i det nordøstlige Syrien.

I Danmark fremstilles de tre kvinder i grundlovsforhør tre forskellige steder i landet.

De sociale myndigheder stod klar i forskellige kommuner til at tage imod de 14 børn, da de ankom.

Det oplyste Tenna Wilbert, ledende politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Beredskabsafdeling, på et pressemøde torsdag.