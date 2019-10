Medie: Tyskland dropper konkrete mål i udvandet klimalov

Det endelige lovforslag fra det tyske miljøministerium indeholder således ikke et nationalt mål for, hvor meget udledningen af CO2 skal være begrænset med i 2040.

Hvis temperaturen på kloden ikke skal stige mere end de to grader, som FN har sat som smertegrænsen, skal udledningen nedbringes.

Loven indeholder heller ikke et forpligtende løfte om, at Tyskland i 2050 skal være såkaldt CO2-neutral. I stedet hedder det, at målet skal "efterstræbes", skriver Der Spiegel.

Kontrollen med udledningerne bliver tilsyneladende også svagere end forventet. Der har før været talt om at etablere et såkaldt klimaråd, som årligt skulle aflægge en rapport om fremskridtene i at mindske udledningerne, men det fremgår ikke længere af lovteksten, som det tyske medie har set.

Ifølge Der Spiegel er det efter pres fra forbundskansler Angela Merkels parti, CDU, at lovteksten er blevet ændret.

Det borgerlige CDU og søsterpartiet CSU blev sidste år enige med det socialdemokratiske SPD om igen at danne en koalitionsregering. Men det skete først efter meget langvarige forhandlinger.

I forhandlingerne om en ny klimalov har koalitionspartierne blandt andet været uenige om nye CO2-afgifter. SPD ønsker at indføre dem i form af en skat, mens de to andre partier ønsker en certifikat-handel, har DR tidligere skrevet.

En af årsagerne til, at forhandlingerne er så vanskelige for de tyske regeringspartier, er også, at der er et stort fokus på at balancere økonomien.

En ny undersøgelse viser, at det kun er hver tredje tysker, som er villig til selv at betale for klimabeskyttelse, for eksempel i form af højere energipriser. Kun hver femte er indstillet på en CO2-skat, skrev DR i september.