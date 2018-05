Medie: Trumps rådgiver afleverer hårde ord om døende senator.

En embedsmand i Det Hvide Hus siger, at senator John McCains modstand over for præsident Donald Trumps valg af CIA-chef "ikke spiller nogen rolle", for "han dør alligevel snart".

Kelly Sadler fortalte på et stabsmøde i Det Hvide Hus om Trumps nominerede til posten som CIA-direktør, Gina Haspel.

Det var her, hun fremsatte sin kommentar om den kræftsyge republikanske senator. Hun er til dagligt rådgiver for præsidenten.

McCain har været imod Haspel, fordi hun tidligere har været operativ leder i CIA under præsident George W. Bush, hvor tortur en overgang var tilladt.

Det Hvide Hus afviser ikke, at ordene om McCain faldt på den måde.

- Vi respekterer senator McCains tjenester for vores nation, og han og hans familie er i vore bønner i denne svære tid, lyder en erklæring fra præsidentens kontor.

81-årige McCain har været senator i over 30 år. Han var i adskillige år krigsfange under Vietnam-krigen, og her blev han gentagne gange udsat for tortur.

Hans kone Cindy sendte fredag en opfordring på Twitter til Kelly Sadler.

- Må jeg minde dig om, at min mand har en familie, syv børn og fem børnebørn, skrev hun.

Trump nedgjorde under valgkampen McCain flere gange for hans indsats som officer under Vietnam-krigen og bebrejdede ham, at han blev taget til fange af den vietnamesiske hær.

Trump selv slap for at deltage i Vietnam-krigen. I en lægeerklæring blev han kaldt uegnet som soldat, fordi han angiveligt led af en hælspore.

Senatet i Washington har i den forløbne uge grillet den nominerede Gina Haspel, inden de stemmer om at gøre hende til CIA-chef. McCain befandt sig i sit hjem i hjemstaten Arizona. Han er ramt af uhelbredelig kræft i hjernen.

Spørgsmålene koncentrerede sig om Haspels tid som operativ CIA-leder i Thailand efter terrorangrebene mod USA 11. september 2001. Her var hun med til at sanktionere blandt andet simuleret drukning af fanger.

Under udspørgningen sagde hun, at hun ikke tror på, at tortur virker. Men hendes fortid deler senatorerne.