Medie: Trump vil angribe Joe Biden i nomineringstale

Trump skal holde sin tale foran Det Hvide Hus tidligt fredag morgen dansk tid. På plænen foran præsidentboligen er flere stolerækker sat op, og der er pyntet med flag og bannere med valgkampsslagord.

- Vi har brugt de sidste fire år på at vende op og ned på den skade, som Joe Biden har påført (USA, red.) gennem de seneste 47 år, vil Trump sige i en henvisning til Bidens lange politiske karriere som senator og vicepræsident i otte år under Barack Obama.

Trumps tale, hvor han formelt også vil acceptere sin nominering som Republikanernes præsidentkandidat, runder det fire dage lange konvent af.

En stor del af konventet er gået med at skabe et billede af Trump som en præsident, der har "lov og orden" øverst på dagsordenen.

- På intet tidligere tidspunkt har vælgerne haft et klarere valg mellem to partier, to visioner, to filosofier eller to politiske programmer, vil han sige om afstemningen den 3. november.