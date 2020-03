Medie: Trump ventes at erklære krisetilstand

Trump, der har fået kritik for manglende lederskab over for coronatruslen, holder pressekonference fredag.

USA's præsident, Donald Trump, ventes fredag at erklære USA i krisetilstand på grund af coronavirusset.

Det meddeler kilder til nyhedsmediet Bloomberg.

Der var ikke umiddelbart nogen officiel bekræftelse fra Det Hvide Hus. Trump varsler en pressekonference om virusset i Det Hvide Hus klokken 15 lokal tid (klokken 20 dansk tid).

- Emne: Coronavirus!, skriver han på Twitter.

Hvis han erklærer krisetilstand - såkaldt state of emergency - vil det blandt andet åbne op for, at føderale myndigheder kan sende midler øremærket til katastrofer til de enkelte delstater. Der kan også indsættes ekstra teams til at hjælpe borgerne.

Det er et værktøj, der kun sjældent tages i brug. I 2000 erklærede den daværende præsident, Bill Clinton, en sådan krisetilstand, da USA blev ramt af vestnilfeber.

Flere delstater, senest New York, har allerede erklæret krisetilstand og har besluttet at lukke skoler og aflyse offentlige begivenheder.

Trump har i de seneste dage været under stigende pres for at gøre noget tilsvarende på nationalt plan.

Han har fået massiv kritik for at have nedtonet den trussel, pandemien udgør.