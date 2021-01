Medie: Trump planlægger storslået afsked før Biden-indsættelse

USA's præsident, Donald Trump, har planer om at forlade Washington D.C. om morgenen samme dag, som demokraternes Joe Biden indsættes. Og det kommer næppe til at gå stille for sig.

Trump har allerede sagt, at han ikke kommer til at være til stede ved Bidens indsættelse.

I stedet har han angiveligt planlagt en "storslået afskedsceremoni", skriver nyhedsbureauet.

På plænen foran Det Hvide Hus vil Trump på vej ud af embedsboligen ifølge dpa blive taget imod af jublende ansatte med amerikanske flag.

Herefter vil han begive sig mod militærbasen Joint Base Andrews, hvor der vil være en rød løber, et militærorkester og en salut på 21 skud, oplyser en af kilderne.

Efterfølgende venter en afskedstur i præsidentflyet, "Air Force One", til Palm Beach i delstaten Florida, og på ferieresortet Mar-a-Lago, som Trump selv ejer, ventes han at tilbringe sin første tid som ekspræsident.

En kilde understreger dog ifølge nyhedsbureauet Reuters, at planerne kan ændre sig.

Det står ikke umiddelbart klart, om den afgående præsident vil holde en tale under afskedsceremonien.

Bidens præsidentperiode begynder klokken 12.00 lokal tid onsdag 20. januar.

Traditionelt står den afgående præsident og ser den nye præsident blive taget i ed. Dermed udtrykkes også støtte til en fredelig magtoverdragelse, skriver Reuters.

Men Trump har ifølge flere medier ikke nogen planer om at blive og mødes med Biden.

Trump har allerede brudt én tradition ved ikke at invitere det kommende præsidentpar, Joe og Jill Biden, til te i Det Ovale Værelse.

Administrationen har dog fulgt en anden af sædvanerne og inviteret Biden-parret til at overnatte i præsidentens gæstehus, Blair House, aftenen inden indsættelsen.

Torsdag ringede vicepræsident Mike Pence ifølge kilder til kommende vicepræsident Kamala Harris og anerkendte sejren, skriver The New York Times. Det samme har Trump ikke gjort til Biden.

I sidste uge stormede Trump-tilhængere Kongressen. Det skete, efter at Trump havde holdt en tale for dem og opfordret til at kæmpe mod resultatet af valget, som Trump påstår har været genstand for svindel.