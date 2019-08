Medie: Trump leger med tanken om at købe Grønland

Donald Trump skal således gentagne gange - med varierende grad af alvor - have luftet tanken om at købe verdens største ø over for sine rådgivere.

Kilderne fortæller, at Trump ved både møder, middage og samtaler skal have spurgt sine rådgivere, hvorvidt USA ville kunne købe Grønland.

Præsidenten skal desuden flere gange have engageret sig i drøftelser om Grønlands ressourcer og geopolitiske vigtighed.

Og ifølge to af de kilder, der har talt med Wall Street Journal, skal Trump have bedt en rådgiver i Det Hvide Hus om at undersøge muligheden nærmere.

Nogle af præsidentens rådgivere har støttet ham i idéen med argumenter om, at det vil være økonomisk rentabelt, mens andre har affejet Trumps spørgsmål som en flygtig fascination, der aldrig kan blive til virkelighed.

Det er desuden uklart, hvordan USA konkret ville gribe et ønske om at købe Grønland an, hvis det skulle udvikle sig til et seriøst ønske fra præsidenten, skriver Wall Street Journal.

Grønland, som blev koloniseret af Danmark i 1720'erne, har siden 2009 haft selvstyre i rigsfællesskab med Danmark.

Det har ikke været muligt for Wall Street Journal at få en kommentar på meldingen om Trumps interesse fra hverken Grønland eller Danmark.

Heller ikke Det Hvide Hus har svaret på avisens forespørgsel om en kommentar i sagen.

Mens det er uklart, hvor langt Trump vil gå med idéen, anser USA Grønland som et vigtigt land for amerikanske interesser.

Det ville dog ikke være første gang, at en amerikansk præsident forsøgte at købe Grønland, skriver nyhedsbureauet AP.

I 1946 tilbød USA at betale 100 millioner dollar for Grønland, efter først at have flirtet med tanken om at bytte et landområde i Alaska for Grønland.

Der bor omkring 56.000 personer i Grønland, som med et areal på 2.180.000 kvadratkilometer er verdens største ø, som ikke er et kontinent.

Geografisk ligger Grønland i Nordamerika, nordøst for Canada, men historisk, politisk og økonomisk er landet tæt knyttet til Europa.

Trump besøger Danmark 2.-3. september, og her vil både Grønland og arktiske spørgsmål være på dagsordenen.

Præsidenten vil ved besøget mødes både med statsminister Mette Frederiksen (S) og Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen.