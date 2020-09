Medie: Topjurist forlader Johnson-regering i protest

Det sker, efter at premierminister Boris Johnson har truet med at kræve ændringer i skilsmisseaftalen med EU. Det skriver The Financial Times.

Avisen skriver, at Jonathan Jones tager sin afsked efter en strid med Johnsons kontor om at ændre i tilbagetrækningsaftalen, som EU og Storbritannien indgik i oktober 2019. Briterne forlod EU 31. januar i år.

Tvivlen om briternes fortsatte opbakning til aftalen er opstået, efter at avisen The Financial Times søndag aften skrev, at regeringen i London ville ændre i dele af den. Det ville ifølge avisen kunne underminere den.

Unavngivne kilder tæt på Jones siger, at han "er meget utilfreds" med meldingerne om at ændre elementer i skilsmisseaftalen med EU.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, understregede mandag, at det får konsekvenser, hvis briterne ikke lever op til det, man har accepteret og underskrevet for et år siden.

- Jeg har tillid til, at den britiske regering lever op til udtrædelsesaftalen, som er en forpligtelse efter international lov og en forudsætning for ethvert partnerskab i fremtiden, skrev Ursula von der Leyen på Twitter.

Den britiske avis The Guardian skriver tirsdag, at tilliden til Johnson er tyndslidt i Bruxelles, som mistænker den britiske regeringsleder for at holde igen på vigtige forhandlingsområder om fiskeri og statsstøtte i et forsøg på at få indrømmelser i 11. time.

EU's forhandlingsleder, Michel Barnier, har kaldt det "en taktik, der skaber dyb bekymring".