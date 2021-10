Medie: Taliban truer tolkes familier og indkalder til retsmøder

I brev til tolk, som arbejdede for Holland, lover Taliban "hævn" enten over personen eller nærmeste familie.

Afghanske tolke, der har arbejdet for Holland og er blevet tilbage i Afghanistan, er af Taliban blevet kaldt ind til at møde i retten.

Det melder den hollandske tv-station NOS.

Tolkene er i skjul, men deres familier vil blive stillet til ansvar, hvis ikke tolkene møder op, lyder det i et brev fra Taliban.

I brevet står der blandt andet, at familierne vil blive "straffet voldsomt for at give andre forrædere en læresteg".

En af tolkene, som arbejdede for den europæiske politienhed Europol, bliver i brevet beskyldt for at modtage "uærlige og forbudte penge" fra udlændinge.

- Vi vil tage hævn. Hvis ikke vi er i stand til at få fat i dig, vil vi gøre regnskabet op med dine nærmeste, står der i et brev til en anden tolk.

I brevet beskyldes den anden tolk for at være ansvarlig for en Taliban-kæmpers død.

Ifølge NOS tyder alt på, at brevene, som tv-kanalen er kommet i besiddelse af, er ægte. Det har dog ikke været muligt at få det bekræftet fra Taliban.

Kilder oplyser til tv-stationen, at hollandske ministerier er bekendt med brevene, og at de også her anses for at være ægte. Brevene har ifølge tv-kanalen officielle stempler.

NOS har kendskab til omkring ti tolke eller andre, der har arbejdet for Holland, som Taliban har forsøgt at komme i kontakt med. De siger alle, at deres situation bliver værre og værre.

I juni opfordrede Taliban tolke, som har arbejdet for udenlandske styrker, til at angre deres handlinger. Men den islamistiske bevægelse forsikrede dem samtidig om, at de ikke ville blive gjort fortræd.

Kort efter at Taliban tog magten i hele Afghanistan, erklærede bevægelsen, at embedsmænd for den afghanske regering ville blive holdt straffri.

På trods af det har en hemmeligholdt FN-rapport vist, at Taliban har forfulgt folk, som har arbejdet for udenlandske styrker.